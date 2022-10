UFFICIALE – Inter e Nike presentano la terza maglia

(Di giovedì 20 ottobre 2022)laperla stagione 2022/2023 L’attesa è finita. L’e lahanno presentato quest’oggi laper la stagione in corso. Confermate le anticipazioni con la divisa che si presenta completamente gialla con loghi e scritte in nero. Scopriamo i dettagli insieme. Un viaggio ha sempre un punto di partenza e uno di arrivo, ma sono le storie a definirne il percorso. Quello delle maglie dell’della stagione 2022/2023 si conclude a Milano con il lancio del Third Kit. Il ritorno del giallo. Colore presente nella storiaista fin dalla fondazione con l’oro, elemento distintivo del logo disegnato nel 1908, e oggi presente anche nella nuova visual ...

Commenta per primo La bella notizia che era nell'aria adesso è anche, Romelu Lukaku è tornato a lavorare in gruppo e inizia così il conto alla rovescia che lo farà tornare in campo . La prima parte del calvario è finita, inizia ora la fase due, non meno ...... come ad esempio è avvenuto tra Digitalbits e. Ad esempio sono stati creati degli NFT legati ... per decidere a chi intitolare un campo d'allenamento o anche il design del pullmandi una ...L'Inter ha annunciato la partnership con Ebay il colosso dell'e-commerce: le parole di Antonello che presenta la nuova collaborazione dei nerazzurri Il CEO Corporate nerazzurro Antonello ha annunciato ...