Sono morti i due giovani scomparsi martedì notte in provincia di Verona

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Di loro si erano perse le tracce nellatra lunedì e. Erano usciti, insieme, dalla discoteca “Amen” delle Torricelle di, avevano accompagnato a casa un loro amico. Poi il silenzio. Nessuna risposta alle telefonate dei genitori e degli amici, con i dispositivi che si erano agganciati alle celle di Brescia e di. Ma deiSofia Mancini e Lorenzo D’Aversa non si è saputo più nulla, fino a questa mattina quando le forze dell’ordine – da giorni impegnati nelle operazioni di ricerca – hanno trovato l’automobile guidata dal ragazzo gravemente incidentata, a lato della carreggiata della strada statale 450 (in direzione di Affi). All’interno della vettura c’erano i corpi senza vita dei due. Sofia Mancini e Lorenzo D’Aversa, iin ...

6,8 mln i non vaccinati. Inoltre, 7,49 mln di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,31 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato. Nella stessa settimana ...2.282 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid - 19. Si registrano altri 4. Dei nuovi casi 386stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.896 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.450.CALMASINO (VERONA) - La coppia di 20enni scomparsi da due giorni è stata trovata morta. Lei era Sofia Mancini e si era allontanata su una Fiat 500 bianca, targata ...Il rapporto Aci ha rilevato come nel 2021 il numero di incidenti, anche mortali, sul territorio di Milano e Provincia siano in risalita rispetto al 2020.