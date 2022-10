Ramona | il fascino dell’analogico torna con Andrea Bagney

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Alla Festa del Cinema di Romaporta sul grande schermoildella pellicola, e ne racconta i dettagli durante la conferenza stampa. Il filmè in concorso nella sezione Progressive cinema – visioni per il mondo di Domani. La trama raccontata dal regista esordienteè molto semplice e cristallina.è un’aspirante attrice trentenne in cerca della propria identità, partendo dal colore dei suoi capelli bruni che talvolta sono biondi grazie ad una parrucca. Ora sicura, ora dubbiosa. Innamorata del fidanzato Nico, ma poco dopo attratta dal regista Bruno. Dialoghi e monologhi si alternano nel corso della pellicola registrata su 15 millimetri. Contorniamo al...