Quando Carmele Bene scriveva | Borg è il tennis | una lezione vivente di teologia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Da domani sarà in libreria “In ginocchio da te. Miti e vertigini”, un’antologia di scritti di Carmelosullo sport raccolti da Gog edizioni. Sono testi pubblicati negli anni 80-90 su Il Messaggero. Calcio,, boxe e atletica. Il Fatto Quotidiano ne fornisce alcune anticipazioni, riportando dei passi scritti da Carmelosu. Ve ne riportiamo alcuni stralci. Per, Bjorn è il, è. Come può ilin persona essere scambiato per un volgareta? Si renda dunque il giusto omaggio all’atleta in cui, grazie a Dio, la racchetta, non fu mai vil oggetto separato, ma protesi di quello splendido pensiero chiamato appunto Björn, a suo modo costituente una ...