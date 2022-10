Parigi | un ristoratore caccia due ucraine | «Viva Putin!» Valanga di insulti contro il locale | poi chiede scusa – Il video

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il proprietario di un ristorante a, sostenitore di Vladimir Putin, è stato ripreso mentreva daldue rifugiate. «Ha cominciato a gridarePutin e ci hate», hanno raccontato a BfmTv Larrisa e Melisa, le duedi 50 e 18 anni – madre e figlia – che confermano di essere state mandate via dal gestore de Le Cosy Montparnasse a causa della loro nazionalità. È stata la stessa Melisa, 18enne, a filmare con il telefonino la scena avvenuta lo scorso lunedì nel XV arrondissement di, a pochi passi dalla stazione centrale. Secondo la loro versione, hanno chiesto alla cameriera i prezzi delle bevande proposte dal, sottolineando di essere rifugiatee di non potere ...

È stata la stessa Melisa, 18enne, a filmare con il telefonino la scena avvenuta lo scorso lunedì nel XV arrondissement di, a pochi passi dalla stazione centrale. Secondo la loro versione, ...Due rifugiate ucraine ahanno denunciato di essere state "cacciate" da un ristorante a Montparnasse "in quanto ucraine". "Ha cominciato a gridare ' viva Putin '", hanno raccontato a BfmTv Larissa e Melisa, le due ...Il proprietario del Cosy di Montparnasse, dopo le critiche e le recensioni negative, ha voluto spiegare di aver agito così perché gli avevano ...Scacciate in malo modo da un ristorante di Parigi «solo perché ucraine». È quanto raccontano Larissa e sua figlia Melisa, due rifugiate in Francia, che hanno ...