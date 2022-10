Lazio | il giocatore vuole più spazio | due club monitorano la situazione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un centrocampista della, poco utilizzato in questo inizio di campionato, sarebbe finito sulla lista dei desideri di duepronte ad avviare i contatti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lasta valutando nuove mosse di mercato soprattutto dopo l’infortunio di Ciro Immobile che potrebbe rientrare il prossimo anno. Movimenti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ilha ripreso a lavorare con il gruppo. Nel mirino la convocazione contro la) DAVIDE ZAPPACOSTA (stiramento al retto femorale, rientro previsto, seconda metà di ottobre) RAFAEL TOLOI (...Ovviamente la situazione non è gradita al, che da tempo cerca un modo per liberarsi dalla. Questo si scontra però con le enormi pretese economiche di Lotito, che è arrivato a ...ROMA - Spettacolo assicurato Almeno annunciato. Le abitudini mettono a dura prova la solidità difensiva. Le migliori difese del campionato si confrontano tra di loro e sfidano i numeri del recente pa ...Ciro Immobile, bomber della Lazio, salterà quasi certamente il big match di campionato contro la Juventus, in programma allo Stadium il prossimo 13 novembre. L'attaccante, come ...