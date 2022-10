Finlandia | un muro al confine con la Russia per evitare l’arrivo di massa dei profughi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Quattro anni e centinaia di milioni di euro per realizzarlo. I principali partiti dellasono favorevoli alla costruzione di unalcon la, lungo 260 chilometri, perl’afflusso su larga scala deiche potrebbero arrivare con la prosecuzione del conflitto contro l’Ucraina. “Si tratta di uno strumento per assicurare un controllo dei confini adeguato negli anni a venire”, ha dichiarato la premier di Helsinki Sanna Marin, precisando che il progetto – proposto dalla Guardia di frontiera finlandese – gode di “ampio sostegno” all’interno del Parlamento. L’idea infatti trova d’accordo sia i partiti di centrodestra che quelli di centrosinistra che attualmente formano la maggioranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

