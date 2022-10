FdI non si ferma e vola ancora nei sondaggi Il Pd tracolla al 17 | 7%

Privacy:solo riservatezza, ma molto di più . Rispetto, dignità, equilibrio, responsabilità. ... già deputato di), ha celebrato i primi 25 anni di attività dell'organismo, di nomina parlamentare ...Comunque "è detta l'ultima parola", anche in base alla "lista dei ministri", ma ' l'orientamento è votare contro '.Il momento buio del Partito democratico non si è concluso dopo le elezioni: i dem continuano a precipitare nei sondaggi, a perdere consenso anche in seguito alla chiusura delle urne. Ormai il Pd si è ...Intendo guidare un governo – è la nota della leader di FdI – con una linea di politica estera chiara ... parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non ...