De Cristofaro | l elettorale va cambiata | serve proporzionale

ROMA (ITALPRESS) – "Il nostro gruppo non darà la fiducia al nuovo governo, lavoreremo per costruire un coordinamento tra le forze di opposizione". Lo ha detto il senatore Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto al Senato. "Abbiamo ricordato al presidente Mattarella ed a tutti un dato: il centrodestra ha il 59% dei seggi ma solo il 43% dei voti: sono una maggioranza solo in virtù di una legge elettorale che è la peggiore nella storia della Repubblica".