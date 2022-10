Con l' Empoli Bonucci e Paredes dal primo minuto?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le ultime da Torino sulla formazione bianconero: sicuro assente Bremer, in difesa potrebbe partire dal, inizialmente in panchina ...

... ma un Musso a sorpresa di nuovo tra i pali per un'orettala mascherina protettiva al volto. ... più probabile un suo rientro per il lunch match contro l'del 30 ottobre.Così Paolo Zanetti, allenatore dell', presenta la gara contro la Juventus di domani sera allo ... Ho spinto sull'attenzione e sulla concentrazione, se la abbassiamo si torna da Torinouna ...Dal 15 ottobre a oggi si sono verificate 44 intossicazioni che hanno portato all’ospedalizzazione: 22 casi a Firenze, 4 a Prato, 1 a Pistoia e 17 a Empoli. Coinvolto anche tre minori (1 a Empoli e 2 a ...Venerdì 21 ottobre alle 20.45 andrà in scena a Torino Juventus- Empoli, partita molto importante che potrebbe essere il riscatto per i bianconeri e per Allegri ...