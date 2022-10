(Di giovedì 20 ottobre 2022), interprete di Daniel LaRusso nello storico franchise di Karate Kid, e adesso anche inKai, ha parlato dellatà ditratti dalla serie Netflix, ormai già cult. L'universo di Karate Kid ha ripreso vita conKai, serie TV che ha riportato in auge i protagonisti storici del franchise con nuove aggiunte. Tra questi non poteva mancare, il mitico Daniel LaRusso, che ha parlato dellatà di futuri. Sebbene non ci siano ancora notizie concrete sul futuro dello show, arrivato ormai alla sua quinta stagione, l'attore si è detto molto soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, parlando anche di potenziali. "Ci possono essere tante ...

Movieplayer

L'universo di Karate Kid ha ripreso vita con, serie TV che ha riportato in auge i protagonisti storici del franchise con nuove aggiunte. Tra questi non poteva mancare Ralph Macchio , il mitico Daniel LaRusso, che ha parlato della ...Netflix ha battuto le stime e ha aggiunto 2,41 milioni di abbonati nel terzo trimestre, con il contenuto - da Stranger Things a" a fare da re. I ricavi sono aumentati del 5,9% nel ... Cobra Kai, possibili spinoff in arrivo La risposta di Ralph Macchio Ralph Macchio, interprete di Daniel LaRusso nello storico franchise di Karate Kid, e adesso anche in Cobra Kai, ha parlato della possibilità di spinoff tratti dalla serie Netflix, ormai già cult. L'un ...Il volto della saga Karate Kid e di Cobra Kai, Ralph Macchio, rilascia un'intervista su alcuni spin-off che vedrebbe bene dalla serie.