Barcellona vs Villarreal – pronostico e possibili formazioni

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ilcercherà di riprendersi dalla deludente sconfitta di El Clasico nel fine settimana, accogliendo ilal Camp Nou giovedì 20 ottobre. I padroni di casa sono stati sconfitti per 3-1 dagli acerrimi rivali al Santiago Bernabeu domenica scorsa, mentre i visitatori hanno ottenuto una necessaria vittoria per 2-0 contro l’Osasuna. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadrePrima della sconfitta di domenica, ilera stato praticamente inarrestabile in LaLiga, vincendo sette partite consecutive con un punteggio complessivo di 20-1, a partire dallo stallo della giornata inaugurale con il Rayo Vallecano. ...

La truppa di Ancelotti resta dunque imbattuta e vola a +6 sul, atteso domenica sera dalla sfida contro il. VAR PUNTUALE Gruppo quasi al completo per Ancelotti, che però non fa ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ]: . A disposizione:: . A disposizione: Reti: Presentazione del match QUI" Araujo, Christensen, Depay e Bellerin gli ...I Blancos conquistano il nono successo in dieci giornate grazie ai sigilli di Valverde, Benzema e Asensio. Ai madrileni tolte anche tre reti dal Var per altrettanti fuorigioco ...Tornano attuali le voci su un possibile addio di Donnarumma al PSG: la sua agente ha parlato chiaramente di questo argomento. L’articolo Gigio Donnarumma sempre più vicino alla Juve: l’agente parla ch ...