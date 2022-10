Il Denaro

All'attenzione dei presenti,Mei ha dichiarato: "Enasarco si sta riorganizzando, stiamo ... Enasarco era ferma da un anno e mezzo,siamo ripartiti e stiamo tracciando una linea ...ALFONSO BONAFEDE GIUSEPPE CONTE Stefano Zurlo per www.ilgiornale.it Bye bye. Non verranno ricandidati e non torneranno. A meno che non vengano ripescati per incarichi di governo. Il partito degli ... Alfonsino ora consegna a casa anche i prodotti high-tech. Accordo con Mallardo Expert - Ildenaro.it Alfonsino spa, azienda attiva nel comparto order&delivery del settore food, ha concluso un accordo con Expert – Gruppo Mallardo, colosso di elettronica di consumo, per la consegna di prodotti high-tec ...Sabato 15 e domenica 16 ottobre, presso il Castello Alfonsino, il porto di Brindisi sarà protagonista di due appuntamenti dedicati ad adulti e bambini, promoss ...