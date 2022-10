Una donna è caduta nel Tevere mentre si faceva un selfie su Ponte Milvio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - Unadi 48 anni, Ilaria Colasanti di Monterotondo, alle porte di Roma, ènelpoco dopo mezzogiornosiunsu. È stata salvata dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco con l'imbarcazione fluviale e dalla polizia di Stato. Le operazioni di soccorso, particolarmente impegnative per la violenza della corrente del fiume, sono durate circa due ore. La, la cuiè stata attutita da rami e sterpaglie, è stata affidata agli operatori del 118 che hanno portata nell'ospedale di zona in ipotermia e con sospette fratture.

