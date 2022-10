Partizan Belgrado - Virtus Bologna | dove vederla in tv e in streaming

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tvMozzart Bet- Virtus Segafredo Bologna , sfida valida come quarta giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Avvio difficile, come era pronosticabile, per gli uomini di coach ...Giovedì sera ac'è un'altra bolgia e ildi Obradovic, a un passo dal prendersi lo scalpo di Milano, da affrontare con coraggio. ZALGIRIS KAUNAS " VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68 - 65 ...La Juventus è alla ricerca di un "Vlahovic per la difesa". Come scrive La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista della dirigenza bianconera, c'è Pavlovic del ...Milos Vazura ha parlato di Pavlovic, nuovo obiettivo della Juve e vecchia conoscenza della Lazio. Ecco le sue parole Milos Vazura, general manager del Partizan Belgrado, ha parlato di Strahinja Pavlov ...