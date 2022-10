Måneskin | 75 mila biglietti venduti in poche ore per San Siro e l’Olimpico

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) A sole 6 ore dalla messa in vendita, sono già stati acquistati 75per le due date-evento deinegli stadi A sole 6 ore dalla messa in vendita, sono già stati acquistati 75per le due date-evento deinegli stadi, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio Sandino lunedì 24 luglio 2023. The Loneliest, il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, continua la sua ascesa nelle classifiche mondiali (presente in 28 Paesi) ed entra nella Top 50 Global di Spotify, in posizione #44. Il brano è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e ha debuttato al #1 posto nella classifica FIMI dei singoli della settimana 41. I...

