Il fuoco porta via tutto Resta la solidarietà | anche su Gofoundme

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una storia disastrosa, ma che per fortuna tiene in vita tutti e nove i componenti della famiglia. L’incendio che divampa, ilchevia. Distrugge le cose e disperde in abitazioni differenti fratelli, sorelle e genitori. Questo è il racconto di una sera da incubo che ha cambiato per sempre il corso della vita di mamma Elisa e papà Stefano e dei loro sette figli, Elia, Francesco, Mattia, Giulia, Anna, Sara e Miriam. Un momento tragico che ha permesso però ad una intera comunità di stringersi intorno ai più sfortunati. Una raccolta fondi attivata sulla piattaformaper ridare speranza, sorrisi e dignità. E’ un mercoledì sera come tanti altri, quello del 5 ottobre a Favaro, in provincia di Venezia. Lo sarebbeper la famiglia Raimondi, che verso le 23:00 è già a letto. ...

ilmessaggero.it

...volta il motivo è più triviale del solito! L'ex volto di Uomini e Donne è finita sotto il... Beatrice Valli, tra l'altro, ha anche specificato che la gita è una tradizione cheavanti da anni ...Quando i vigili dehanno aperto lal'odore acre si è fatto più forte. La donna era senza vita in camera da letto e il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione. A quel punto è ... Rieti, odore di gas in zona Porta d'Arce: verifiche dei vigili del fuoco Dramma della solitudine a Pozzuoli, donna trovata morta in casa. Il decesso risalirebbe a oltre una settimana. È accaduto tutto attorno alle 15 di oggi quando, da uno stabile in via Maroder, è partita ...Un uomo di oltre 200 chili è stato portato via dalla sua abitazione attraverso il balcone con l'aiuto dei Vigili del fuoco volontari di Cacilhas, a Costa de Caparica, ...