Giuliano Urbani | Berlusconi non sa invecchiare | si sente ancora il Capo E renderà la vita difficile a Meloni

La Stampa

"È la sua debolezza principale: si considera al centro del mondo. E, così, non fa altro che collezionare autogol". Quando parla di Silvio Berlusconi,- tra i fondatori di Forza Italia, professore universitario ed ex ministro dei Beni culturali - non riesce a mettere da parte la tenerezza che lo lega all'amico di vecchia data. Ma il ...... dell'incolumità pubblica e dell'equilibrio igienico - ambientale delle vie e degli spazi, ... Via Cavour); - giardini Via Tortona, Via Sclavo; - giardini Via Bonardi; - giardini "Sandi ... Giuliano Urbani: “Cultura fuori dal totoministri, così la politica fa un autogol” La diagnosi dell'ex ministro e storico amico del Cav: "Silvio vede Giorgia come un'usurpatrice, non la finirà qui". "Su Putin mi ...«L’ordinanza contro l’abbandono dei carrelli della spesa sul suolo pubblico ha dato degli ottimi risultati: dopo alcune multe che sono state elevate nei confronti dei titolari dei supermercati e dei l ...