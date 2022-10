GF Vip | Edoardo Donnamaria | Avevo un gemello

ALBINATI, CHI È/ "La solitudine al centro del mio nuovo libro. Tanti ragazzi vivono isolati... AKASH KUMAR NUOVO CONCORRENTE GF/ La replica "Non capiterà mai" Nell'episodio 100 di 'Muschio ......mai come gli originali' Dopo la puntata del GF7 andata in onda questo lunedì, Antonino Spinalbese si è arrabbiato con gli autori del reality per non aver mostrato il filmato in cui...Il risveglio di Edoardo viene disturbato dall'iperattività di Antonella: i due si confrontano sui loro diversi modi di fare ...Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più amate e chiacchierate del Grande Fratello Vip. Recentemente la bella schermitrice è ...