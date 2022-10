“È venuto giù tutto” Violenta esplosione | crolla palazzina | vigili del fuoco e polizia sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Paura stamani ad Anzio, in provincia di Roma, poco dopo le 10 unaha causato il crollo di una. Del caso si occupano i carabinieri della locale stazione. Non è ancora chiaro il motivo dello scoppio ma pare che alla base passa esserci una fuga di gas o comunque da qualcosa legato a una perdita di metano ma le indagini sono appena cominciate. Immediatamente suli soccorsi hanno iniziato a scavare. Una donna di 56 anni è rimasta sepolta dalle macerie ma è stata trovata e salvata daidelinsieme con le forze dell’ordine. Un’eliambulanza dell’Ares 118 l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio e per farla atterrare è stato sgomberato il parcheggio davanti al Palottomatica. Le sue condizioni sono gravi. Per fortuna non sono rimaste ...