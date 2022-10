Zelensky | Dal 10 ottobre distrutto il 30% centrali elettriche ucraine

(Di martedì 18 ottobre 2022) "Un altro tipo di attacchi terroristici russi: prendere di mira energia e infrastrutture critiche. Dal 10, il 30% delleè stato, causando enormi blackout in tutto il paese. Non c'è...

Corriere della Sera

... come spiega il presidente ucraino Volodymyr. 'Un altro tipo di attacchi terroristici russi: prendere di mira le infrastrutture energetiche e critiche.10 ottobre, il 30% delle centrali ...... lo scrive in un Tweet il presidente ucraino Volodymyr. "Un altro tipo di attacchi terroristici russi: prendere di mira le infrastrutture energetiche e critiche.10 ottobre, il 30% delle ... Zelensky nel mirino, le bombe tornano a sfiorare il presidente-simbolo Le forze russe hanno distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche ucraine: lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Un altro tipo di attacchi terroristici russi: ...Nella capitale “colpita la centrale elettrica”. Attaccate più infrastrutture energetiche a Dnipro e Zhytomyr. Esplosione nella città natale del presidente ucraino. “Rapiti due dipendenti della central ...