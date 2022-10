Video Gol Barella in Inter - Salernitana 2 - 0

Nella decima giornata di Serie A, l'Inter batte 2 - 0 la Salernitana: a decidere la partita idi Lautaro Martinez al 14' e di Nicolò Barella al 58'. ...Nella gara della 10ª giornata di Serie A, il Milan vince a Verona per 2 - 1. Decide undi Tonali nel finale. Eppure, i rossoneri potevano già ...928 minuti senza subire il gol, poi l'espulsione nel derby e la prima rete nel recupero incassata dal Burgos in campionato, ma andiamo con ordine. Il Burgos Club de Futbol milita in Spagna, nel campio ...Gonzalo Higuain ha giocato la sua ultima partita ufficiale prima del suo ritiro. Dal Napoli arriva una risposta inaspettata: il messaggio ...