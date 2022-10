Torno a Chigi | posizione vinta anni fa Nessun rapporto con Giorgia Meloni

(Di martedì 18 ottobre 2022) "A differenza di quanto riportano alcuni quotidiani, in base a informazioni totalmente inventate,(scritto volutamente in maiuscolo, ndr), dopo l’aspettativa da parlamentare, alladi dirigente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ho vinto oltre 20fa". Lo... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

... in base a informazioni totalmente inventate,(scritto volutamente in maiuscolo, ndr), dopo l'... dopo gli articoli usciti su alcuni giornali che scrivono che è stato assunto a Palazzoe che ...... perché lo chiamarono - lo facevano spesso quando non sapevano che pesci pigliare - a palazzo... Tra qualche riga cisu queste parole del feroce "Ercoli". Bucciarelli Ducci tenne con ... Fassina: Torno a Chigi, posizione vinta anni fa. Nessun rapporto con Meloni Stefano Fassina, ex parlamentare ed economista di sinistra, affida ad Affaritaliani.it la sua precisazione, dopo gli articoli usciti su alcuni giornali ...Il premier ha chiamato la campionessa azzurra che dopo aver vinto il bronzo ai mondiali si era lasciata andare ad uno sfogo ...