Tenta di investire la ex davanti alla figlia | 58enne arrestato - Cronaca - lanazione it

Perugia, l'uomo ora è in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato e inottemperanza del divieto di avvicinamento alla ex ...Dopo una breve discussione, l'uomo - sempre in base a quanto riferito dalla Questura - ha fatto una manovra repentina, tentando più volte diil giovane, per poi dirigere l'auto contro l'ex ...Deve rispondere di avere cercato di investire il fidanzato della figlia intervenuto in aiuto della ex compagna dell'uomo un cittadino albanese di 58 anni, con diversi precedenti di polizia, arrestato ...Perugia, l'uomo ora è in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato e inottemperanza del divieto di avvicinamento alla ex compagna ...