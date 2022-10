RazerCon 2022 | tutti gli annunci all’evento Razer

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 ottobre 2022) Laaffascina i gamer di tutto il mondo con glidii nuovissimi prodotti e giveaway Durante un keynote in diretta in mixed-reality con un picco di oltre 1,5 milioni di spettatori contemporanei, il CEO Min-Liang Tan haato innovazioni tecnologiche. Oltre a tantissimi aggiornamenti alle linee di prodotto ed il nuovo dispositivo gaming portatile 5G definitivo. Dettagli sulla(qui per maggiori info), il leader globale nel lifestyle gaming, ha reso laun evento fenomenale per i gamer di tutto il mondo. Il 15 Ottobre, gli spettatori si sono sintonizzati per vedere il CEO di...