Neymar | “Ho sempre firmato quello che mio padre mi diceva di firmare”

"Hofirmato quello che mio padre mi diceva di firmare". Parola della stella del calcio brasilianodurante il processo a Barcellona per presunte illeciti riguardanti il ;;suo trasferimento ...Adesso non dobbiamo fare altro che continuare così, partita dopo partita, pensandoa dove ...e Mbappé. C'era anche da tener conto della profondità del cambiamento in corso, visto che ...Promotoria o acusa de corrupção e pede para dois anos de prisão para o jogador, além do pagamento de multa de 10 milhões de euros - Foto: Pau Barrena/ AFP O astro brasileiro Neymar afirmou nesta terça ..."Ho sempre firmato quello che mio padre mi diceva di firmare". Parola della stella del calcio brasiliano Neymar durante il processo a Barcellona ...