Nainggolan fuma in panchina | sospeso dall' Anversa - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di martedì 18 ottobre 2022) Altra bravata per il centrocampista ex Cagliari, Roma e Inter, beccato con una sigaretta elettronica prima del match con lo Standard ...

Altra bravata per il centrocampista ex Cagliari, Roma e Inter, beccato con una sigaretta elettronica prima del match con lo Standard ...si è prontamente scusato sui social scrivendo: ' mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato '.L'attaccante ha lasciato il calcio. Il belga beccato mentre fumava in panchina. Le dichiarazioni di Neymar al processo a Barcellona. Il club azulgrana a caccia di Dalot ...Anche chi gioca a calcio ha il vizio del fumo; andiamo a vedere chi sono i calciatori che amano accendersi una o più sigarette.