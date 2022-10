Metaverso | nel nuovo visore di Apple biometria e 14 telecamere

(Di martedì 18 ottobre 2022) Quattordici: due rivolte verso il basso per catturare il movimento delle gambe. Più risoluzione, piu’ accuratezza nei dettagli di scansione dell’ambiente circostante. Più costoso. E soprattutto la scansione dell’iride al posto delle password: permetterà di accedere al sistema e fare pagamenti. Ilper la realtà mista dinon è ancora arrivato sul mercato (si parla del prossimo anno), ma già fioccano i rumors sul device che dovrebbe competere con il Meta Quest Pro. Si’, proprio ilannunciato da Meta, appena una settimana fa. Secondo The Information, che ha raccolto la testimonianza di due persone coinvolte nello sviluppo del, il device sarà molto piu’ simile a occhiali da sci. LeAR/VR saranno in grado di interpretare le espressioni ...

... A+E Networks Italia annuncia il suo ingressoweb4: History Channel Italia sara' uno dei primi Historymondo ad aprirsi al, approdando sulla piattaforma Spatial.io. Il progetto mira ...... uomo e ambiente uniti anchecontesto urbano Senza dubbio l'ambiente urbano oggi offre enormi ... tipo la robotica o il, siano poco concepibili e poco comprensibili per una persona come me,...La Festa del Cinema di Roma ha deciso di muovere i primi passi nel Metaverso, un mondo che è sempre più interessante e necessario esplorare e per comunicarlo ha ...Metaverso: troppi gli errori commessi e un'applicazione davvero fruibile deve ancora arrivare. Così come i visori più economici.