LIVE Partizan-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | serve l’immediato riscatto in Serbia

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZALGIRIS-VIRTUS BOLOGNA 20.20 L’arriva all’appuntamento dopo il ko interno ai supplementari con l’Alba Berlino e contro ilva a caccia subito di una risposta importante. 20.15 Buona sera a tutti e benvenuti per ladiBelgrado-, match valido per la terza giornata dell’di. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida traBelgrado e, valida per la terza giornata dell’...