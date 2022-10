La reunion degli Oasis secondo Noel Gallagher | cos’ha detto il fratello di Liam

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Spoiler: non ci sarà una, nonostante le speranze diche più volte ha rinnovato l’invito al. A questo giro parla, già leader dei’s High Flying Birds nonché chitarrista e compositore della band britannica. La finenel 2009ha di nuovo negato lain un’intervista rilasciata su Pub Talk. Ricordiamo che in passato ilha più volte invitatoa mettere da parte ogni questione personale per riformare la band, alcune volte ...