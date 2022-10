La classifica delle 10 capitali più visitate pubblicata da Visited

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'app di viaggiha pubblicato la10piùdai suoi utenti internazionali. Nella lista c'è anche Roma. TORONTO, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE)Arriving In High Heels pubblica la10piùsecondo gli utenti internazionali dell'app di viaggioè un'app di viaggio che aiuta a rivivere le esperienze di viaggio e offre ispirazione per trovare nuove mete. Grazie a quest'app, gli utenti possono accedere a elenchi di viaggio online con una lista dei desideri e ottenere statistiche personalizzate. La nuova funzione Elenchi presenta luoghi popolari da visitare, come i siti antichi, ma anche elenchi di mete per fare ...