Jim Ross | “Wyatt non è mai stato interessato alla AEW | voleva solo tornare all’ovile”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 ottobre 2022) Braysicuramente uno dei wrestler più creativi di tutta la WWE, infatti il suo licenziamento, nel luglio dello scorso anno, sorprese chiunque. Da allora, il mondo si è chiesto quale sarebbe stata la sua pima destinazione, e le voci che lono ad Impact o in AEW non si accennavano a spegnere. Soprattutto l’ipotesi Jacksonville sembrava essere molto concreta, vicina addirittura a divenire realtà. Ma come sappiamo, nulla di questo è avvenuto: Brayha fatto il suo ritorno in WWE durante Extreme Rules, dopo una meravigliosa storyline con protagonisti indizi nascosti in dei QR code. La scorsa settimana ha poi fatto un emozionante promo molto sincero a Friday Night Smackdown, che molti fan hanno apprezzato. Ma è mairealmente vicino ...