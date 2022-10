I partiti hanno eletto i propri capigruppo in parlamento

...Lega Salvini e in Forza Italia Berlusconi controllano in modo quasi totale i rispettiviper ... A nostro avviso, sul Pdpesato due questioni di fondo. La prima è costituita dal fatto che il ...In Senato iscelgono i capigruppo in Parlamento. Licia Ronzulli eletta presidente dei senatori di Fi per ... Tutti i 28 senatoridetto sì alla nuova squadra del direttivo del gruppo. La ...E’ un gigantesco polmone verde con 60 milioni di alberi capaci di catturare 2 milioni di tonnellate di CO2, piante rare di abete rosso che forniscono un pregiato legno di risonanza ...