Four Four Two esalta Antonio Conte | “All’Inter ha trasformato mezzi uomini in campioni”

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Se tu chiedi ai tifosi del Chelsea, ti dicono che avrebbe avuto bisogno di più tempo. Anche i tifosi dell’Inter non avrebbero mai voluto che andasse via. Ha minacciato di lasciare il Tottenham e potrebbe ancora lasciarli prematuramente per il gradimento di alcune persone. Tutti l’avrebbero voluto di più, restano sempre con quel desiderio. L’Inter è passata dall’avereall’averein meno di due anni, guidata dall’ascesa di Lukaku e dalla difesa a tre”. Iniziano così le motivazioni che hanno spinto la prestigiosa rivistaTwo a posizionare al quarto postonella classifica dei migliori allenatori al mondo: “Con lui c’è una chiara identità in gioco: tutti conoscono le regole. Il boss leccese ...

AreaNapoli.it

... dieci italiani in top 50, addirittura tre nelle prime cinque posizioni La scuola italiana degli allenatori non passa di moda: secondo la classifica della rivistaTwo, tra i 50 migliori ...... subito dietro a Mourinho I giornalisti e gli analisti della celebre rivista britannica "two" lo hanno così premiato sulla base di quanto da lui fatto per due anni a Verona e nella scorsa ... Spalletti tra i 50 migliori allenatori del mondo nella classifica di Four Four Two Four Four Two ha stilato la classifica dei migliori tecnici del mondo sulla base di numeri e statistiche riguardanti il rendimento delle squadre e nello specifico ha analizzato il lavoro degli ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...