“È una ca**ara!” | Ginevra Lamborghini indagata | dopo la squalifica scatta il sospetto

Leggi su direttanews

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’ereditierafinisce nuovamente nel calderone mediatico:l’intervento in diretta, partono le indagini.(fonte youtube)L’inquieta rampolla di casaha guadagnato nuovo lustro sulle pagine dei rotocalchi gossip grazie alle ultime dichiarazioni rilasciate pubblicamente.la penalizzantedal reality per antonomasia, la maggiore delle ereditiere è ormai ospite fissa nel parterre di Alfonso Signorini, e la sua presenza non passa certo inosservata. Durante l’ultimo prime time del “GF Vip 7”,ha scelto di intervenire in diretta per bacchettare il fascinoso Antonino Spinalbese, reo confesso di aver agito in mala fede nei suoi confronti. ...