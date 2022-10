Colombia | calciatore mostra i genitali in barriera

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Durante una partita del campionatono un difensore inha calato i pantaloncinindo le parti intime al tiratore dimenticate il coccodrillo di Brozovic: ecco la nuova tattica per difendere sulle punizioni: arriva dallae lo ha inventato Geisson Perea. Difensore del Santa Fe classe 1991, durante la sfida contro il Jaguares de Cordoba, iha trovato un modo particolarmente efficace di distrarre il tiratore di una punizione: abbassarsi i calzoncini endo le parti intime. Geisson Perea whipped his shorts down and got his cock out while stood in the wall defending a free-kick during Santa Fe's defeat to Jaguares last night. pic.twitter.com/1DS3uvF7oQ— Carl Worswick (@cworswick) October 17, 2022 Nelle sue storie di Instagram, il ...