Ucraina | droni kamikaze | cosa sono e quali sono quelli usati

La poliziaha diffuso un video che riprende degli agenti di polizia ucraini mentre aprono il fuoco contro quelli che secondo la presidenzasono 'kamikaze' che volano bassi nei cieli di Kiev.E gli 007 americani ritengono che Teheran sia pronta a fornire al suo alleato Putin non solo...balistici alla Russia è una chiamata" per lo stato ebraico a "fornire aiuto militare all'", ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La capitale ucraina, Kiev, è sotto attacco. Un'ondata di 28 droni kamikaze iraniani Shaded 136 è stata lanciata dall'esercito russo. Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come ...