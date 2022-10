Tuttosport – Udinese | ecco la terza maglia | grigia con effetto mélange

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 2022-10-18 00:28:40 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: Il terzo kit stagionale è pronto all’uso: giusto il tempo di aspettare mercoledì sera (ore 21), quando l’riceverà il Monza alla Dacia Arena in Coppa Italia. La nuovadella squadra rivelazione del campionato di Serie A è prodotta da Macron in tessuto eco ed è stata realizzata con filato di poliestere riciclato al 100% da Pet con certificazione Global Recycled Standard. I colori? Grigiocon dettagli arancioni e sul retro si staglia un messaggio fortemente simbolico (“La Passione è la nostra Forza”), oltre alla scritta “I primi bianconeri d’Italia” sul retro del collo. I pantaloncini sono grigi e richiamano il medesimodella casacca, con in più una linea verticale arancione che compare sul fianco. I ...

GENOVA - Un successo, quello contro la Sampdoria , che consente alla Roma di superare Lazio ee di piazzarsi al quarto posto in classifica. Il tecnico giallorosso José Mourinho ha parole d'elogio per i suoi ragazzi: " E' una vittoria meritata e importantissima. Abbiamo anima, cuore, ...18:00 Giaccherini presenta Sampdoria - Roma " La Roma cerca una vittoria per superaree Lazio, la Sampdoria vuole abbandonare l'ultimo posto della classifica ", le parole dell'ex Juve ... Il tecnico giallorosso si congratula coi suoi giocatori dopo il successo esterno contro la Samp che regala a Pellegrini e compagni il 4° posto: "Zaniolo è stato devastante quando è entrato" ...