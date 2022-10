Tre No Vax condannati per le minacce e gli insulti a Bassetti | uno lo inseguì in strada

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tre condanne perall’infettivologo Matteo. Un no vax di 46 anni è stato condannato, con decreto penale, a una multa di 750 euro: ad agosto 2021 aveva inseguito e minacciato il primario dell’ospedale San Martino di Genova. L’uomo, che era stato denunciato dalla polizia per, aveva incontrato il professore pere lo aveva iniziato a inseguire riprendendolo col telefonino e urlandogli: “Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”. Altri due no vax sono stati, invece, a 3mila e a 1.200 euro per lerivolte sempre avia social o sul telefono. A luglio era stato rinviato a giudizio un ultrà dello Spezia perché da settembre a dicembre dell’anno scorso aveva mandato messaggi ...

