Scuola e covid | pediatri | “Lieve aumento contagi ma peggio deve arrivare”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Stiamo registrando undei casi tra i bambini in età scolare. Nessuna emergenza, ma quello che ci preoccupa è che ilancoraperché le temperature sono ancora miti e nelle aule si possono tenere le finestre aperte. Quando arriverà il freddo e ci sarà un ritorno drastico alla vita al chiuso, iaumenteranno molto, visto che non c’è più il distanziamento o l’uso delle mascherine”. Così all’Adnkronos Salute Antonio D’Avino, presidente Fimp, Federazione italiana medici, facendo il punto della situazione dei. “Attenzione all’arrivo dell’influenza – avverte il presidente Fimp – che si incisterà su questo ...

Così all'Adnkronos Salute Antonio D'Avino, presidente Fimp, Federazione italiana medici pediatri, facendo il punto della situazione dei contagi. 'Attenzione all'arrivo dell'influenza - ...La 'Fratelli tutti' e anche la consapevolezza delci aiutano a capire che non va bene ... quella di don Milani, quella di dare la parola, di aiutare a non essere esclusi dalla" e l'...(Adnkronos) – “Stiamo registrando un lieve aumento dei casi tra i bambini in età scolare. Nessuna emergenza, ma quello che ci preoccupa è che il peggio deve ancora arrivare perché le temperature sono ...La crisi sociale ed economica indotta dall’emergenza sanitaria ha portato ad una tensione, prettamente finanziaria e culturale, in seno ai gruppi familiari di numerosi studenti, i quali hanno ...