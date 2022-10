Libera Bergamo | Breviario confermato referente | “Nel 2023 un presidio in Val Cavallina”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si è svolta sabato 15 ottobre l’assemblea provinciale elettiva di. Presenti i rappresentanti di diverse associazioni iscritte o che lavorano sul territorio con(dalle Acli alla Cgil passando per Caritas, Coldiretti, Legambiente, Fondazione Serughetti e Comune di). Durante l’assemblea è stato rilanciato l’impegno dell’associazione sul territorio bergamasco per la promozione della cultura della legalità, con la promessa di costituire nelun nuovoterritoriale in Val(che si aggiungerà a quelli già esistenti in Valle Imagna/Isola bergamasca, Bassa Bergamasca e Valle Seriana). “Colgo l’occasione per ringraziare per la fiducia espressa e riposta nella mia persona per la rielezione aprovinciale ...