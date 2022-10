TGCOM

In occasione della #GiornataProGrammatica 2022, il portale Skuola.net 'racconta' come parlano e si esprimono i ragazzi di ...... 'Vi credete Piero Angela ma siete. Il problema è nell'idea che oggi tutto vada semplificato ... Se non sai cosa sia, allora sei un vero '' . Cringe, boomer, trigger e shippare: il vocabolario della GenZ è ormai una nuova lingua In occasione della #GiornataProGrammatica 2022, il portale Skuola.net “racconta” come parlano e si esprimono i ragazzi di oggi ...E-book degli studiosi dell’Accademia sulle trasformazioni della lingua parlata da ragazzi e ragazzini. L’invasione di termini dai new media spesso di non immediata comprensione da parte dei più anzian ...