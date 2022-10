Chicco Testa si accalora su Cingolani e su Draghi ma cade la webcam e rimane in mutande L’incidente in diretta su La7

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Incidente imprevisto durante “Omnibus” (La7): nel corso di un dibattito sul caro bollette e sul governo, il presidente di Assoambiente, ospite in collegamento, ha difeso pervicacemente l’operato del ministroe del presidente del Consiglio sul fronte delle energie rinnovabili. Ma lasi è staccata improvvisamente dal pc, svelando al pubblico la sua postazione e la sua mise : seduto di fianco sul divano e in boxer. La conduttrice Flavia Fratello è scoppiata a ridere e ha chiesto all’ospite che fosse successo, ma il manager ha tirato dritto e ha continuato il suo intervento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

