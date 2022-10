Bonus moto e scooter 2022 | da mercoledì riapre la piattaforma dedicata ai concessionari Ecco le offerte

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per quanti in attesa dell’annunciato ritorno del, con il contributo per l’acquisto di mezzi elettrici, finalmentescattare il conto alla rovescia. A partire infatti dalle ore 10 di– 19 ottobre– per tutti itorna in funzione laeco.mise.gov.it per dare così modo a chi interessato, di poter finalmente prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclori ecicli elettrici.: il Mef ha erogato un ulteriore fondo pari 20 milioni di euro Allo scopo di agevolare le transazioni, il Ministero dello Sviluppo ...

Adnkronos

Per quanti in attesa dell'annunciato ritorno dele scooter 2022, con il contributo per l'acquisto di mezzi elettrici , finalmente ecco scattare il conto alla rovescia. A partire infatti dalle ore 10 di mercoledì - 19 ottobre 2022 - per ...Per l'incentivo stanziati dal Mise ulteriori 20 milioni Torna ile scooter 2022 con il contributo per l'acquisto di mezzi elettrici. A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per ... Bonus moto e scooter 2022 dal 19 ottobre, a chi spetta A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli elettri ...Per quanti in attesa dell’annunciato ritorno del bonus moto e scooter 2022, con il contributo per l’acquisto di mezzi elettrici, finalmente ecco scattare il conto alla rovescia. A partire infatti dall ...