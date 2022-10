Blitz al porto di Napoli | sequestrati 88 kg di cocaina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La stretta sinergia tra Comando Provinciale della Guardia di Finanza die ADM – Ufficio delle dogane di1 – ha permesso di individuare all’interno deldiun carico di oltre 88 kg dioccultato in una “presa a mare” di una nave porta container in manutenzione all’interno dello scalo partenopeo. Lo stupefacente era suddiviso in 77 panetti e in due bottiglie, allo stato liquido, rinvenuti a bordo dell’imbarcazione tipo “Container Ship” battente bandiera panamense. La scoperta è avvenuta nel contesto dei controlli doganali predisposti in ambito portuale e, in particolare, alla porta container, che era stata tirata in secca in un bacino di carenaggio per svolgere operazioni di riparazione. L’ispezione, operata dai ...