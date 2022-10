Viviani | trionfo e paura | È stata una gara pericolosa

(Di domenica 16 ottobre 2022) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', complimentato anche da Filippo Ganna al termine della, ha ricostruito i brividi subiti in corsa: "Èun'eliminazione dura e, ...

La spedizione azzurra chiude il Mondiale francese con 4 ori (Fidanza nello scratch, il quartetto femminile, Ganna e) e 3 argenti (il quartetto femminile, Rachele Barbieri nell'eliminazione e ...Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', complimentato anche da Filippo Ganna al termine della gara, ha ricostruito i brividi subiti in corsa: "È stata un'eliminazione dura e pericolosa, ...Il ciclista veneto ha vinto la medaglia d’oro nella gara maschile a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Saint-Quentin-en-Yvelines, il velodromo che ospiterà le gare… Leggi ...Ancora un trionfo per Elia Viviani: il ciclista veronese si è infatti aggiudicato la medaglia d’oro nella gara a eliminazione a Parigi ...