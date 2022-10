Totti e Noemi per la prima volta insieme allo stadio senza nascondersi

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 ottobre 2022) Un amore è per sempre, o quasi. La conditio sine qua non dellaparte dell’assunto può essere tranquillamente riassunta nella storia d’amore tra Francescoe la Roma, un rapporto che ha vissuto mille gioie, altrettanti tumulti, ma sempre con la forza di andare avanti all’infinito. La seconda parte del medesimo assunto è data dal rapporto che la stessa persona ha avuto con l’altro suo grande amore, Ilary Blasi, il quale ha visto il suo epilogo giusto qualche giorno fa con non pochi strascichi, tra Rolex e borse.Ilary BlasiProprio oggi l’ex capitano girosso si è reso protagonista di un nuovo episodio. Come riporta Fanpage: “FrancescoBocchi per lain uno...