Scritte contro La Russa | indagini nel mondo antagonista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Una stella a cinque punte come lo stemma delle Brigate Rosse e il nome a testa in giu', per evocare le immagini piazza Loreto nel '44. Due giorni dopo la sua nomina, il neo presidente del Senato ...

Ad accendere il dibattito politico però non sono solo le dichiarazioni di Letta, ma anche leLa russa. Meloni, pur senza citare esplicitamente il Pd, critica 'diversi esponenti ...Due diverse azioni, quasi nello stesso momento, sono state messe a segno a Roma suscitando la reazione della seconda carica dello Stato, che non si dice turbato ma punta il dito"chi vorrebbe ...Una stella a cinque punte come lo stemma delle Brigate Rosse e il nome a testa in giu', per evocare le immagini piazza Loreto nel '44. Due ...Scritte contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Roma. Sono già due i casi documentati che stanno facendo scalpore e suscitando la solidarietà del mondo politico all’esponente di FdI.