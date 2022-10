Questa Atalanta gira a meraviglia | all’appello manca solo Boga

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’continua la sua splendida corsa in vetta superando anche il Sassuolo in rimonta e soffrendo non poco. In una gara molto vivace, giocata a ritmi decisamente alti, gli uomini di Gasperini hanno dimostrato ancora una volta che non si trovano in cima alla classifica per caso. La squadra nerazzurra quest’anno è molto quadrata, punge ma sa anche chiudersi per difendere quando serve. E anche quando per la prima volta in stagione si è trovata in svantaggio, ha reagito alla grande con un uno-due micidiale a cavallo dei due tempi. Il Sassuolo ha macinato gioco, cercando il pareggio con veemenza, andandoci peraltro vicinissimo, ma lasciando anche ampi spazi ai contropiede atalantini cheper poco non si sono concretizzati nella terza rete. La coppia d’attacco Muriel-Lookman mi è piaciuta moltissimo: veloci, imprevedibili, delle vere spine nel ...