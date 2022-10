Perché il Partito Comunista cinese vuole altri cinque anni di Xi Jinping

Leggi su formiche

(Di domenica 16 ottobre 2022) Gli oltre duemila trecento delegati che seguono in silenzio ossequioso l’intervento del leader Xinell’enorme Sala del Popolo di Piazza Tienamen, a Pechino, durante il congresso delsono uno dei simboli della Repubblica popolare. Un protocollo storico, una ritualità che affonda le sue radici nell’epoca imperiale. Ogniilsi riunisce in forma plenaria e decide come guidare la Cina per il lustro successivo. Non si scelgono solo il segretario generale, i sette membri del Comitato Permanente del Politburo, i 25 componenti del Politburo e il Comitato Centrale (204 membri). No, ilsceglie gli indirizzi politici e le linee narrative con cui raccontarsi ai cinesi – non solo ai 90 milioni di iscritti ...